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12:23

На пикете против передачи части Курил Японии в Москве задержаны более 10 человек

Сегодня, 22 января, в Москве состоится встреча российского президента Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абе по вопросу о территориальной принадлежности четырех островов Курильской гряды. С утра к стенам столичного посольства "страны восходящего солнца" вышли с пикетами представители левых движений - "Левого фронта", КПРФ.

1_piket.png (1.04 MB)

Фото: Twitter Сергея Удальцова 

Полиция, предупреждавшая участников акции о недопустимости скандирования политических лозунгов и демонстрации флагов, не дождавшись реакции со стороны собравшихся граждан, приступила к задержаниям. На данный момент, по сообщению Сергея Удальцова в Twitter, в отделы полиции увезли 11 человек. Остальные граждане пока остаются на месте, среди них - депутаты Госдумы от КПРФ. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:59    
15:07 14 ноября 2004 года глава МИДа России С. Лавров в преддверии визита президента России Владимира Путина в Японию заявил о Совместной декларации Союза Советских Социалистических Республик и Японии от 19 октября 1956 года: "если брать Россию, как государство - продолжателя СССР, мы эту Декларацию признаем, как существующую".

15:33    
Какое глупое и жалкое зрелище, эти пикеты. Что одиночные, что массовые, что разрешённые, что нет. Ещё тупее зеваки, толкущиеся на всех сборищах.Бесплатное представление - крики, задержания.... Кретины одним словом. Но самые поганые - шакалы-журналюги, как тараканы бегающие от группы к группе в поисках "горячего"  ( и, естественно, хорошо оплачиваемого ) кадра. Лучше всего поймать задержание, когда питекантроп с идиотской улыбкой валяется на земле (мордой обязательно в аппарат, иначе нет смысла валяться ) и полиция его тащит.

15:07   Саша  
14:54. Во-первых, декларации такой не существует де-юре, так как она Советским Союзом официально на высшем уровне денонсирована в 1960 году и выброшена на помойку! Ею нельзя сейчас оперировать, так как её НЕТ! Во-вторых, условиями(!!!!!!!!!) подписания мирного договора было НЕРАЗМЕЩЕНИЕ американских войск на территории Японии, что Япония проигнорировала, признание Японией Итурупа, Кунашира-СОВЕТСКИМИ(!!!!!!), рост товарооборота, сотрудничества во всех областях и тд. Хрущёв боялся именно роста военного присутствия США у дальневосточного побережья СССР, потому пытался за счёт мирного договора с японцами избежать американской угрозы...

14:59    
"Острова передает Путин, а пикет у посольства Японии. Не странно ли? "
Более чем странно.

14:54    
из статьи 9 Совместной декларации Союза Советских Социалистических Республик и Японии от 19 октября 1956 года:
"...Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией."

14:33    
Острова передает Путин, а пикет у посольства Японии. Не странно ли?

13:53    
Никаких переговоров с милитаристами Японии. Они безоговорочно капитулировали. Можем предложить хрена.

13:51    
12:31 Браво?! Саша, а как же твои вопли о "бунтовщиках", требования отправить в лагеря всех несогласных с властью, рассуждения о бездельниках, которые не работают, а только мешают нормальным гражданам по улицам ходить? Может ты и о 31 статье Конституции вспомнил, лживый лицемер?

12:31    
Пикетчики-браво!!! Настоящие патриоты России! Это предупреждение Путину за его движение к НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЬСТВУ России и россиян!

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