На пикете против передачи части Курил Японии в Москве задержаны более 10 человек

Сегодня, 22 января, в Москве состоится встреча российского президента Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абе по вопросу о территориальной принадлежности четырех островов Курильской гряды. С утра к стенам столичного посольства "страны восходящего солнца" вышли с пикетами представители левых движений - "Левого фронта", КПРФ.

Фото: Twitter Сергея Удальцова

Полиция, предупреждавшая участников акции о недопустимости скандирования политических лозунгов и демонстрации флагов, не дождавшись реакции со стороны собравшихся граждан, приступила к задержаниям. На данный момент, по сообщению Сергея Удальцова в Twitter, в отделы полиции увезли 11 человек. Остальные граждане пока остаются на месте, среди них - депутаты Госдумы от КПРФ.

Несмотря на задержания, пикет у посольства Японии продолжается, депутаты Госдумы требуют освободить задержанных. Люди скандируют «Свободу!» pic.twitter.com/DOIhNoMYvm — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 22 января 2019 г.

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