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12:45

Пожар в Керченском проливе унес по меньшей мере 14 жизней

В пожаре на двух кораблях, вспыхнувшем накануне, 21 января, в Керченском проливе погибло как минимум 14 моряков, передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя республики Крым Сергея Аксенова. Его прогноз, данный утром 22 января, прозвучал пессимистично.

"Спасенных, наверное, больше не будет. Из-за температуры воды шансы невелики, к большому сожалению", - рассказал журналистам чиновник.

Таким образом, с учетом того, что 12 человек удалось спасти, судьба шестерых из 32 моряков остается неизвестной.

Согласно версии следствия, возгорание началось, когда с одного танкера передавали другому топливо (сжиженный газ).

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