В "Открытой России" потеряли задержанного накануне в Пскове соратника

Псковское отделение "Открытой России" уже сутки не может связаться с задержанным накануне коллегой Дмитрием Семеновским: телефон мужчины выключен, в местном УВД информацию о его местонахождении не сообщают, передает "МБХ Медиа".

"Мы знали на вчерашний вечер, что он проходит свидетелем. В отделении, Печорском УВД, где проводились следственные действия, нам сообщили, что в статусе свидетеля он и останется. Нам неизвестно, какие дальше будут проводится процессуальные действия, чтобы сохранить его в статусе свидетеля. Если бы он был переведен в статус обвиняемого, то уведомили бы адвоката", - рассказал член совета "Открытой России" Александр Захаров.

Семеновский, добавил общественник, проходит по делу свидетелем, однако, по какому конкретно, для представителей движения пока остается неизвестным.

Минувшим днем, 21 января, Семеновского задержали представившиеся угрозыском люди в штатском и увезли в районный отдел полиции.

Также накануне стало известно о возбуждении первого уголовного делопроизводства о деятельности в РФ "нежелательной" организации в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Вероятнее всего, именно из-за него полиция приходила с обысками к активистам движения в Ростове-на-Дону и Казани.