Жилищный комитет отчитался о результатах "антиснежных" работ

Минувшим днем, 21 января, представители Жилищного комитета с выездной инспекцией посетили несколько районов города с тем, чтобы дать оценку работам коммунальщиков по уборке вверенных им территорий от снега и наледи.

В частности, извещает пресс-служба Смольного, чиновники побывали в Адмиралтейском, Красносельском и Пушкинском районах.

Внимание сотрудников комитета было сконцентрировано на работах по очистке кровель домов от наледи и сосулек, а также уборке внутриквартальных территорий.

Более всего претензий к качеству "антиснежных" мероприятий чиновники высказали представителям Красносельского района: главное замечание - не обработанные противогололедными материалами внутриквартальные проезды и тротуары.

В свою очередь, Адмиралтейский район "лидирует" по количеству неубранной с крыши наледи.