Елин пообещал коммунистам серьезно подойти к выбору инвесторов

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин на встрече с фракцией КПРФ в Законодательном собрании 22 января обсудил вопросы продажи городского имущества. Чиновник отметил, что важно установить запрет на перепрофилирование проданных объектов городской недвижимости, "чтобы не понастроили жилых комплексов".

В случае одобрения Заксобранием, Евгений Елин будет курировать в том числе вопросы учета, управления и распоряжения госимуществом Петербурга. По словам Елина, город не в силах содержать все свое имущество и проще передать часть инвесторам. К выбору инвесторов, по его мнению, стоит отнестись серьезно. "Нам жулики не нужны, нам инвесторы нужны", - заявил кандидат в вице-губернаторы. Он считает необходимым законодательно предусмотреть запрет на перепрофилирование объектов, которые продает город, чтобы избежать жилой застройки в непредназназначенных для этого местах.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова в свою очередь поинтересовалась, как Елин лично относится к ситуации вокруг завода "Светлана".

- Дайте время разобраться, - попросил чиновник.

Напомним, коммунисты давно выражают обеспокоенность вокруг полученного разрешения на застройку семи участков территории завода "Светлана" в Выборгском районе. На данной территории планируется возведение многоквартирных домов. Представители КПРФ считают, что необдуманное строительство жилых комплексов в этом месте может привести к нехватке мест в школах и детских садах, а также к проблемам с транспортной ситуацией в Выборгском районе.

Кандидатуру Евгения Елина на пост вице-губернатора в ЗакС предложил действующий градоначальник Александр Беглов 21 января.

Елин имеет богатый опыт работы в правительстве России и Петербурга. В 2000-2004 годах Елин возглавлял департамент бюджетных кредитов и гарантий Министерства финансов РФ. Уйдя из Минфина, он несколько лет возглавлял коммерческие структуры. На госслужбу вернулся в 2009 году, когда в петербургское правительство Елина позвала Валентина Матвиенко. До 2012 года он возглавлял городской комитет экономического развития, откуда ушел на работу в администрацию Ленобласти. С июля 2013 по июль 2017 года нынешний советник Беглова работал замминистра экономразвития РФ, успев в 2016 году на две недели стать врио министра.

Также претендентами на должности в правительстве стали Любовь Совершаева, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.