Совершаева: Губернаторские и муниципальные выборы точно пройдут в один день

Глава аппарата врио губернатора Петербурга Александра Беглова, кандидат в вице-губернаторы Любовь Совершаева заверила коммунистов Законодательного собрания, что муниципальные и губернаторские выборы не будут "разведены" по разным дням.

- Не буду лукавить, этот вопрос рассматривался. Но все же мы идем этим путем, - отметила Совершаева на встрече с фракцией КПРФ.

По ее словам, организация выборов в разные дни не заложена в региональный бюджет. Кроме того, отметила Совершаева, для этого потребуется вносить изменения в действующее законодательство.

Депутат Ирина Иванова спросила, не целесообразнее ли перевести все выборы на октябрь. Совершаева свое мнение по этому вопросу не высказала.

- Единый день голосования - это уже другой аспект, - отметила глава аппарата главы города.

Напомним, муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге должны пройти в сентябре 2019 года.

Вчера, 21 января, врио губернатора Александр Беглов внес шесть кандидатур потенциальных вице-губернаторов на согласование Законодательного собрания. Кроме Совершаевой на посты в правительстве претендуют Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Теперь им предстоят встречи с представителями парламентских партий и утверждение на пленарном заседании Заксобрания.

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