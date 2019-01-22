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15:01

Петербуржец желает выкрасить городских чаек в триколор ко дню ВМФ

В рамках проекта "Твой бюджет" житель Петербурга направил в комитет финансов предложение по случаю грядущего дня Военно-морского флота: горожанин уверен, что обитающих на просторах Северной столицы чаек-клуш необходимо отловить и выкрасить в цвета российского триколора.

Свою затею петербуржец оценил в 5 млн рублей. Он предложил посредством орнитологов превентивно подсчитать общее количество пернатых, а затем отловить их и поштучно с помощью перманентного пищевого красителя колорировать птиц в красный и синий цвета.

"В эстетических целях 1/3 чаек будет покрашена в красный цвет, 1/3 – в синий, и 1/3 останется исходного белого цвета. Возможен вариант с отказом от красного цвета и покраской части чаек в синий цвет, что будет символизировать цвета Андреевского флага", - цитирует РИА "Новости" выдержки из задумки инициатора идеи.

Горожанин подчеркнул, что описанная акция будет носить лишь сезонный характер, так как чайки ежегодно линяют.

"Сейчас комитет финансов не может прокомментировать данную идею, в проекте существует этап экспертизы инициатив, в рамках которой инициативы членов бюджетных комиссий отправляются в профильные комитеты, и уже они будут отвечать, насколько эта идея реализуема", - прокомментировали инфоповод представители профильного ведомства.

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15:22    
Письмо из Скворцова-Степанова.Врачи не перехватили.

15:14    
Лучше покрась свои гениталии, патриот или идиот...

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