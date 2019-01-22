Совершаева рассказала коммунистам об имперских амбициях петербуржцев

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Любовь Совершаева 22 января встретилась с депутатами фракции КПРФ в Заксобрании. Своей основной задачей на новом посту она назвала организацию "диалога с городом".

- Жители не хотят жить в городе с провинциальным налетом. Петербург более 100 лет был столицей. Наши имперские амбиции остались, - отметила Совершаева.

Она также заявила, что она беспартийная и открыта к диалогу со всеми политическими силами, кроме тех, кто "искусственно раскалывает общество".

- Особенно бесит, что пытаются расколоть искусственно, - подчеркнула она.

Закончив вступительную речь, Совершаева предположила, что коммунисты хотят спросить ее о проблеме согласования публичных мероприятий.

- Вижу по вашим глазам, Ольга Архиповна, какой вопрос вы хотите задать, - обратилась она к главе фракции Ольге Ходуновой, уточнив, что имеет в виду митинги.

Совершаева предложила не спешить с этим вопросом, поскольку в ЗакСе уже обсуждались разработанные Смольным поправки в региональный закон о массовых мероприятиях.

Коммунисты согласились и тему митингов поднимать не стали.

Согласно разработанным в Смольном поправкам в региональный закон о митингах, гайд-парков в Петербурге должно стать не менее восьми. Однако пока не ясно, какие именно места станут «специально отведенными» для проведения митингов без согласования. В настоящее время в Петербурге действует четыре гайд-парка, для организации акций на территории которых достаточно просто уведомить Смольный. Это Удельный парк, сад 30-летия Октября, Южно-Приморский и Полюстровский парки.

Вчера, 21 января, Любовь Совершаева уже обсудила тему митингов на встрече с фракцией "Яблоко". В ходе беседы глава аппарата губернатора выразила мнение, что существующего на данный момент числа гайд-парков Петербургу не хватает.

Врио губернатора Александр Беглов внес кандидатуры вице-губернаторов на рассмотрение ЗакСа 21 января. Среди претендентов на пост в правительстве Петербурга Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.

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