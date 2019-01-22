Будущий ремонт Благовещенского моста привлек внимание УФАС

В ход торгов, на которых разыгрывается право отремонтировать Благовещенский мост за 13,9 млн рублей, вмешались петербургские антимонопольщики - после жалобы одного из подрядчиков-соискателя, ЗАО "Экодор". Последний счел несправедливым и незаконным со стороны ГБУ "Мостотрест" отклонение первой части своей заявки, передает официальный сайт надзорного ведомства, которое с жалобой согласилось.

В результате государственный заказчик признал свою неправоту, выразившуюся в нарушении ч.5. 67-й статьи 44 Федерального закона о контрактной системе.

Теперь "Мостотрест" должен будет аннулировать все протоколы и еще раз провести аукционную процедуру "с нуля".