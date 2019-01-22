"Почта России" обновит автопарк за 3,2 млрд рублей

В нынешнем году "Почта России" планирует потратить 3,2 млрд рублей с тем, чтобы приобрести более 2 тысяч автомобилей, в том числе - средне- и большегрузных, поделился с "Ведомостями" представитель оператора.

На данный момент автопарк "Почты России" включает в себя более 17 тысяч машин, средний срок эксплуатации которых составляет 7 и более лет. В связи с этим в 2019 году из обихода оператора будет исключено почти 4 тысячи ТС. Автотраты "Почты России" обусловлены тем, пояснил собеседник издания, что оператор стал обрабатывать гораздо большее количество грузов из-за рубежа: на протяжении последних лет объем заграничных посылок растет "очень высокими темпами", подытожил представитель оператора.

На данный момент "Почта России" свои намерения не претворила в жизнь: на сайте госзакупок информация о покупке автомобилей отсутствует.