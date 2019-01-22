Навальный утверждает, что нашел у телеведущего Соловьева вторую виллу за рубежом

Возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование, посвященное заграничной недвижимости ведущего телеканала "Россия 1" Владимира Соловьева. Ранее к этой теме ФБК уже обращался, найдя у Соловьева виллу на острове Комо в Италии, наличие которой у себя в собственности тот подтвердил.

На сей раз речь идет о второй вилле - в той же местности, в 11 км езды от первого участка.

Мораль выводить не буду. Уж с Соловьёвым всё предельно понятно. Клейма негде ставить. «У него две виллы в Италии» — вот что должно быть в голове у каждого телезрителя, когда он видит Рудольфыча на экране. — Алексей Навальный

Кроме того, текст гласит, что за последний год телезвезда приобрела автомобиль элитной марки Maybach, за рулем которого уже успела получить штрафы за существенное превышение скорости.