18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:11

Навальный утверждает, что нашел у телеведущего Соловьева вторую виллу за рубежом

Возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование, посвященное заграничной недвижимости ведущего телеканала "Россия 1" Владимира Соловьева. Ранее к этой теме ФБК уже обращался, найдя у Соловьева виллу на острове Комо в Италии, наличие которой у себя в собственности тот подтвердил.

На сей раз речь идет о второй вилле - в той же местности, в 11 км езды от первого участка.

Мораль выводить не буду. Уж с Соловьёвым всё предельно понятно. Клейма негде ставить. «У него две виллы в Италии» — вот что должно быть в голове у каждого телезрителя, когда он видит Рудольфыча на экране.

 — Алексей Навальный

Кроме того,  текст гласит, что за последний год телезвезда приобрела автомобиль элитной марки Maybach, за рулем которого уже успела получить штрафы за существенное превышение скорости.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:58    
19:26 - эта пена - дымовая завеса и затертая до дыр стилистика пропагандонов, типа соловьева-скабеевой-киселева- и прочих "патриотов", находящихся на услужении российской власти, но мозгами и богатствами - на западе... хвала путинским "патриотам" - с американскими-британскими паспортами, со счетом в западном банке, замками в европе и детишками - имеющими западное гражданство!.. вот "патриот" песков - все три жены - амриканское, французское - гражданство, все дети от всех жен - граждане разных западных стран... уже утверждают, что и песков имеет французское гражданство... вся путинская элита - вся давно продалась западу - они и живут все там, а в россии лишь, "временно работают", иначе гворя - пizdяt... для "патриота" россия - корова для выдаивания богатств и перевода денег в офшоры...  "патриоты" все в пене, в говне и соплях, когда вылезает наружу очередные часики клишаса, за 200 мильенов долларов, или соляные копи, жены пескова, навки - сраной спортсменки, которая уже миллионерша?!.. и в списке форбс...

19:26    
Агент влияния - не тунеядец. Он просто предатель-паскуда на содержании пиндосов.Хорошая карьера - от ВОРА до агента и предводителя баранов !

19:00    
А Алешка на что живет? Тунеядец же...

16:48    
На его месте (Соловья) так поступил бы каждый патриот.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:41 На Невском проспекте вновь задержали "бессрочников" за "антипутинские" плакаты   1

19:25 ФБК просит СК привлечь Дерипаску к ответственности за организацию проституции

18:56 ЕСПЧ присудил родственникам пропавших без вести жителей Чечни и Ингушетии 1,6 млн евро

18:55 Радзиховский: Существование "интернет-ворчунов" выгодно власти

18:30 Путин удовлетворен встречей с японским премьером   1

18:25 Суд Пскова арестовал на 4 суток "пропавшего" активиста "Открытой России"   2

18:00 Беглов побывал в школах и больнице Сестрорецка

17:58 СМИ: Правительство ждет реорганизация

17:26 Лукашенко распорядился "немедленно" заняться вызволением Насти Рыбки из РФ

17:21 Цивилев попросил Беглова на время морозов открыть для бездомных пункты обогрева

16:59 Комитет Госдумы по законодательству поддержал наказания за фейки и критику власти   1

16:40 Лимонов приветствует наступающее время популизма и "народных" политиков   1

16:24 Настю Рыбку выпустили из полиции, не предъявив обвинения

16:11 Навальный утверждает, что нашел у телеведущего Соловьева вторую виллу за рубежом   4

15:41 Будущий ремонт Благовещенского моста привлек внимание УФАС

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.