Настю Рыбку выпустили из полиции, не предъявив обвинения

Двух героев политического и секс-скандалов, белорусов Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), ранее задержанных в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, отпустили из полицейского отдела без составления протокола, передает Telegram-канал главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

"Обвинение не предъявлено, отобрано обязательство о явке", - говорится в его сообщении.

Вашукевич получила известность весной 2018-го года благодаря расследованию возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Женщина, пропагандирующая свободные нравы, представлена в нем как авантюристка и сотрудница эскорта, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов и выступающая невольным свидетелем разговоров уровня государственной важности, которые не стесняются при ней вести члены элиты.

После таиландского изолятора, где она провела почти год по обвинению в проведении незаконных секс-хэппенингов, ее задержали уже в Москве, "перехватив" по пути в родную Белоруссию. И в Таиланде, и в Шереметево с ней был ее наставник, "секс-тренер" Алекс Лесли.