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16:59

Комитет Госдумы по законодательству поддержал наказания за фейки и критику власти

Комитет по законодательству рекомендует Государственной думе принять к рассмотрению проекты законотворческих инициатив, согласно которым воспрещается порицать органы госвласти в интернете и тиражировать в СМИ фейковые новости, передает "Коммерсант".

Минувшим днем, 21 января, проект закона поддержал также думский комитет по информационной политике.

Оба законопроекта на рассмотрение нижней палаты федерального собрания внесли сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. В случае их принятия за распространение не соответствующих правде новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы до миллиона рублей, а за "явное неуважение" к обществу, государству, госсимволам России и органам власти в интернете – штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Инициативы не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.

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17:05    
ублюдки и дармоеды.

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