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17:21

Цивилев попросил Беглова на время морозов открыть для бездомных пункты обогрева

Представляющий "Единую Россию" депутат петербургского парламента Алексей Цивилев письменно обратился к врио губернатора Александру Беглову с просьбой как можно оперативнее отреагировать на его предложение в связи с его острой актуальностью. Утановившиеся в городе морозы, по его мнению, требуют скорейшего открытия мобильных пунктов обогрева для тех людей, которые не имеют собственной крыши над головой, о чем сообщила пресс-служба депутата.

Цивилев уверен, что имеющихся на сегодняшний день тринадцати ночлежек при отрицательных показателях температуры воздуха не может быть достаточно: в них помещается только 288 человек, в то время как, по разным данным, бездомных в Петербурге насчитывается несколько десятков тысяч человек. Официально числятся на учете из них порядка трех тысяч человек.

"Развертывание экстренных мобильных пунктов обогрева МЧС позволит обеспечить людей без определенного места жительства безопасными условиями проживания на время установившихся морозов, а также даст возможность оказать им первую медицинскую помощь", - цитируются слова народного избранника.

Пресс-служба депутата ссылается на статистику, полученную от благотворительных организаций и гласящую, что каждый год насмерть замерзает более тысячи петербуржцев.



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