СМИ: Правительство ждет реорганизация

Кабинет министров планируют реорганизовать до конца текущей зимы, о чем сообщает РБК со ссылкой на свои источники в исполнительной власти. Смыслом преобразований является более строгое распределение функций между различными секретариатами и подразделениями - строгое настолько, чтобы у департаментов в принципе не пересекались полномочия и, грубо говоря, каждый занимался только своим делом.

"Сейчас отраслевые департаменты и секретариаты вице-премьеров фактически дублируют другу друга. Поэтому бывают случаи, когда роспись поручений идет на секретариат вице-премьера, а потом сразу в министерства, минуя профильные департаменты", - прокомментировал планирующуюся реформу собеседник издания.

В пресс-службе кабмина подтвердили, что отказ от дублирования функций находится среди приоритетных для правительства задач.

Анонимный источник добавил, что еще одна из целей грядущей реорганизации - наделение вице-премьеров большей полнотой ответственности. Нужно это, по его словам, для того, чтобы высокопоставленные чиновники имели меньше возможностей перекладывать вину "на плечи" своего аппарата.