Беглов побывал в школах и больнице Сестрорецка

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом посетил ряд социальных учреждений Сестрорецка, передает пресс-служба Смольного. Вместе с врио обход осуществляла руководитель администрации Курортного района Наталья Чечина.

Первой в списке посещений Беглова была местная музыкальная школа, где действующий руководитель города не только осмотрел классы, но и сыграл ученикам на аккордеоне. Также педагоги попросили врио поспособствовать возведению в городе нового и вместительного здания музшколы, так как старое уже не вмещает всех желающих заниматься.

Далее Беглов побывал в гимназии №433, где провел для воспитанников заведения урок о блокаде Ленинграда и спел песню об освобождении города от фашистской оккупации.

Последним пунктом в рабочей поездке нынешнего градоначальника стало посещение городской больницы №40. Сотрудники учреждения продемонстрировали врио имеющееся у них новейшее медицинское оборудование и познакомили с последними достижениями в данной сфере.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.