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18:00

Беглов побывал в школах и больнице Сестрорецка

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом посетил ряд социальных учреждений Сестрорецка, передает пресс-служба Смольного. Вместе с врио обход осуществляла руководитель администрации Курортного района Наталья Чечина.

Первой в списке посещений Беглова была местная музыкальная школа, где действующий руководитель города не только осмотрел классы, но и сыграл ученикам на аккордеоне. Также педагоги попросили врио поспособствовать возведению в городе нового и вместительного здания музшколы, так как старое уже не вмещает всех желающих заниматься.

Далее Беглов побывал в гимназии №433, где провел для воспитанников заведения урок о блокаде Ленинграда и спел песню об освобождении города от фашистской оккупации.

Последним пунктом в рабочей поездке нынешнего градоначальника стало посещение городской больницы №40. Сотрудники учреждения продемонстрировали врио имеющееся у них новейшее медицинское оборудование и познакомили с последними достижениями в данной сфере.



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