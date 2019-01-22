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18:25

Суд Пскова арестовал на 4 суток "пропавшего" активиста "Открытой России"

Активист "Открытой России" Дмитрий Семеновский, числившийся пропавшим до недавних пор, найден в Псковском городском суде: мужчине инкриминировали статью 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) и арестовали на четверо суток, уведомляет "МБХ медиа".

Сутки назад Семеновского увезли якобы в отдел полиции, однако после он исчез из поля зрения представителей движения и родственников, перестав выходить на связь.

По предварительным данным, Семеновский может проходить по делу свидетелем, однако, по какому конкретно, для "Открытой России" пока остается неизвестным.

Также накануне стало известно о возбуждении первого уголовного делопроизводства о деятельности в РФ "нежелательной" организации в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Вероятнее всего, именно из-за него полиция приходила с обысками к активистам движения в Ростове-на-Дону и Казани.

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20:01    
сейчас каждый оппозиционер валсти будет арестован по подозрению, что он член игил или содержатель наркопритона... а для этого все что надо для обвинения - все подбросят и сфабрикуют... страна рабов - страна господ...

18:54    
Как я и писал, шум о "пропаже" "активиста" - пустозвонство, как и о пропавшей ранее ляди, которая просто чикалась в своё удовольствие.И этот деятель просто ширялся в каком-то притоне, а уж панику развели ! Как же не намекнуть на кровавый режим и бесчеловечную гэбню ! Ждём сообщений  от борцов за права человека о жестоких пытках. Как же без этого. Без этого мало заплатят.

18:29    
Всех арестованных экстремистов надо заставлять работать, хотя бы снег разгр[цензура]ь на улицах!

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