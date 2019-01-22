Суд Пскова арестовал на 4 суток "пропавшего" активиста "Открытой России"

Активист "Открытой России" Дмитрий Семеновский, числившийся пропавшим до недавних пор, найден в Псковском городском суде: мужчине инкриминировали статью 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) и арестовали на четверо суток, уведомляет "МБХ медиа".

Сутки назад Семеновского увезли якобы в отдел полиции, однако после он исчез из поля зрения представителей движения и родственников, перестав выходить на связь.

По предварительным данным, Семеновский может проходить по делу свидетелем, однако, по какому конкретно, для "Открытой России" пока остается неизвестным.

Также накануне стало известно о возбуждении первого уголовного делопроизводства о деятельности в РФ "нежелательной" организации в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Вероятнее всего, именно из-за него полиция приходила с обысками к активистам движения в Ростове-на-Дону и Казани.