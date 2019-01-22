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18:30

Путин удовлетворен встречей с японским премьером

Посвященную обсуждению принадлежности Курильских островов московскую встречу глав России и Японии - президента Владимира Путина и Синдзо Абэ - российский лидер назвал "конструктивной", передает РИА "Новости". Разговор за закрытыми дверьми продлился свыше трех часов.

"Отмечу, что мы с господином Синдзо Абэ поддерживаем тесные рабочие контакты, встречаемся уже четвертый раз за последние шесть месяцев", - приводятся слова Путина.

Визави россиянина пригласил его летом на ответный прием.

"Разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран", - отметил Путин, выразив готовность развивать взаимоотношения.

Отмечается, что встреча не породила ни каких-либо существенных разногласий, ни конкретного выхода из спорной ситуации.

Оба государства полемизируют о принадлежности Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных островов заповедника - Шикотан и Хабомаи -  прописана в советско-японской декларации 1956-го года.

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18:53    
При живом Сталине и близко не было никакой полемики с японцами вокруг советских Курильских островов!!!!! Путин же ввязался в эту дискуссию с коварными японцами, а сейчас не знает как из неё выбраться...Но он ранее красную линию не переступал и сегодня не переступил, потому продолжится эта тягомотина и дальше в стиле "Санты Барбары"...

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