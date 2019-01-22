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18:55

Радзиховский: Существование "интернет-ворчунов" выгодно власти

Публицист и психолог Леонид Радзиховский, рассуждая над феноменом пиар-индустрии, работающей на власть, пришел к выводу, что в российском обществе пиар работает лишь тогда, когда он совпадает с так называемыми ортодоксальными "скрепами" и неким перманентным противостоянием условному Западу. Он отмечает в своей колонке в "Российской газете", что даже сейчас, когда люди устали от потребления политинформации определенной направленности и открыто признаются в этом, логика пропаганды все равно работает. Если начать вести глубокий разговор с такими людьми, пишет автор, то, даже уставшие от телевидения, они будут воспроизводить ставшие привычными для них идеологемы, узнанные из провластных источников информации.

Самое же парадоксальное, отмечает публицист, это роль так называемой "несистемной оппозиции", которая, если вдуматься, мало отличается от оппозиции, представленной в законодательной ветви власти.

"Внесистемная" - просто интернет-ворчуны, без малейшего намека на политическую волю и организацию. Они помогают власти, во-первых, тем, что имитируют (довольно искренно!) "конкуренцию без конкуренции", во-вторых, тем, что по контрасту с озлобленно-беспомощными пикейными жилетами чиновники почти всегда смотрятся лучше, "весомее".

Леонид Радзиховский

По словам публициста, маргинализованные критики действующего строя мало чем отличаются от гостей ток-шоу на федеральных телеканалах, где их выставляют смешными и беспомощными. И те, и другие, констатирует Радзиховский, "работают идеальным фоном (и подставкой) для ведущих шоу - своих заведомых и вечных победителей".

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