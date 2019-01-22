ЕСПЧ присудил родственникам пропавших без вести жителей Чечни и Ингушетии 1,6 млн евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить родственникам пропавших в Чеченской и Ингушской республиках людей в период с 2000 по 2005 год 1,6 млн евро компенсации, поделились юристы "Правовой инициативы". Всего в Страсбургском суде было рассмотрено 20 дел.

Установлено, что в отношении пропавших граждан были РФ были нарушены четыре статьи Европейской конвенции о правах человека - о праве на жизнь и обязанности властей провести эффективное расследование (ст. 2), о запрете пыток (ст. 2), о праве на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5) и о праве на эффективные средства правовой защиты (ст. 13).

В период с 2000 по 2005 год на территории обеих республик действовал особый режим контртеррористической операции, действие которого было снято лишь в 2009 году.

Все "исчезнувшие" граждане проживали в районах, контролируемых на тот период российскими федеральными военными силами. Заявители исков после того, как их родственников под тем или иным предлогом увозили в "неизвестных направлениях" силовики, более их живыми не видели, а национальные расследования либо не давали результатов, либо годами оставались без движения.