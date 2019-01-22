ФБК просит СК привлечь Дерипаску к ответственности за организацию проституции

Юрист Любовь Соболь опубликовала у себя в Twitter заявление Фонда борьбы с коррупцией, адресованное Следственному комитету, в котором высказывается просьба привлечь российского миллиардера Олега Дерипаску к ответственности сразу по двум статьям УК РФ - организация проституции (ст. 241) и дача взятки (ст. 291).

Из обращения ФБК следует, что Дерипаска в кооперации с "иными лицами" сформировали группу людей, которые "систематически проводили кастинги, организовывали логистику, проживание и оказание услуг проституции" лично бизнесмену и узкому кругу высокопоставленных российских чиновников.

В качестве подтверждения своим "гипотезам" фонд приводит выдержки из телефонных бесед генерального секретаря российского отделения "Международной торговой палаты" (ICC Russia) Татьяны Монэгэн, члена совета директоров компании "Базовый элемент" Георгия Оганова и "иностранного юриста Вильяма", согласно которым якобы и раскрывается преступный умысел миллиардера.

Напомним, 21 января Алексей Навальный продемонстрировал публике расшифровку разговоров обозначенных выше лиц, исходя из которой политик сделал вывод, что арест Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) был продуман ещё в Таиланде.

Ранее сегодня, 22 января, Рыбку и Лесли отпустили из полицейского участка в Москве под обязательство о явке по требованию.

Девушка впервые "засветилась" в СМИ весной 2018-го года благодаря расследованию ФБК. Рыбка, представленная в нем как авантюристка и сотрудница эскорта, сопровождала заграничный отдых двух высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов (Сергея Приходько и Олега Дерипаски) и стала невольным свидетелем разговоров уровня государственной важности.

После таиландского изолятора, где она провела почти год по обвинению в проведении незаконных секс-тренингов, ее задержали уже в Москве, "перехватив" по пути в родную Белоруссию.