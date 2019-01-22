На Невском проспекте вновь задержали "бессрочников" за "антипутинские" плакаты

Представители правопорядка задержали двоих активистов "бессрочного протеста" - Дмитрия Дорохина и Евгения Мусина, стоявших в одиночных пикетах близ Екатерининского сквера на Невском проспекте. По информации Telegram-канала "Бессрочный протест СПб", обоих мужчин увезут в 28 ОП.

Фото: Telegram-канал "Бессрочный протест СПб"

В руках у одного активиста был плакат с ироничной надписью "Путин спасет Настю Рыбку от Дерибаски, Россию от Дерипаса. И он - отличный хоккеист, как не крути", а у другого - "Путин врал, Путин врёт, Путин будет врать".

Напомним, Мусин не так давно уже попадал в поле зрения полиции: 12 января его задержали за одиночный пикет, обвинили в мелком хулиганстве и оставили на ночь в отделе.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.