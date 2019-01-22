Бондаренко - о качестве зимней уборки: Замечания остаются, но их количество снижается

Вице-губернатор Николай Бондаренко поведал журналистам о проделанной работе по очистке Петербурга от последствий прошедших ранее снегопадов: по его словам, коммунальные службы трудятся исправно и в усиленном режиме.

Чиновник отметил, что за последние сутки с улиц города было вывезено свыше 50 тысяч кубометров снега, тротуары чистят более тысячи дворников. Более того, всего с начала зимы, подчеркнул Бондаренко, Северную столицу "покинуло" более миллиона кубометров снежных осадков.

"Замечания к уборке остаются, но их количество снижается", - сообщил вице-губернатор собравшимся, добавив, что ввиду укрепившихся морозов городские службы начали активно внедрять на практике "финский метод" посыпки дорог гранитной крошкой.

Ранее сегодня результатами инспекции ряда районов Петербурга поделился Жилищный комитет.

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