Арбитражный суд Петербурга взял временный отпуск после пожара

Пострадавший от пламени Арбитражный суд Петербурга решил на некоторое время отойти от рассмотрения дел: на сайте ведомства сообщается, что в течение как минимум нескольких дней заседания проводиться не будут.

Помимо отмены заседаний, временно будет ограничен и приём/выдача документов, а также ознакомление с ними. Дата возобновления судебной деятельности не уточняется.

Напомним, пожар в здании Арбитражного суда, расположенного на Суворовском проспекте, вспыхнул сегодня, 22 января, утром. Огонь охватил пятый этаж, общая площадь горения составила 12 кв. метров. Все находившиеся в суде люди были срочно эвакуированы из здания. Происшествию был присвоен повышенный уровень сложности. О пострадавших не сообщалось. По предварительной версии, причиной появления пламени могла стать неисправная проводка.