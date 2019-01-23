В Петербурге прибавилось 38 тысяч избирателей  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отчиталась о численности избирателей в городе на 1 января 2019 года. Количество потенциальных голосующих выросло за полгода на 38 тысяч человек.

Больше всего избирателей прибавилось во Фрунзенском (+6943 человека), Красносельском (+6937) и Приморском (+6433) районах. Уменьшилось способных голосовать только в трех районах: в Адмиралтейском (-623 человека), Кировском (-515) и Центральном (- 1740).



Общее число избирателей в городе, по данным Горизбиркома, составляет 3,81 млн человек. Примерно столько же избирателей комиссия насчитывала и в прошлом январе. Однако, в течение 2018 года численность имеющих право голосовать демонстрировала скачки, вызывающие вопросы у наблюдателей. Так, по состоянию на 1 июля ГИК нашел лишь 3,78 млн человек. А в марте 2018 года комиссия обнаружила в списках избирателей только 3,63 млн человек. Прежде, например, в 2016 и 2017 годах число избирателей менялось незначительно - на несколько тысяч человек каждые полгода.

С января 2018 года по 18 марта 2018 года Горизбирком вычеркнул около 185 тысяч петербуржцев из списка избирателей. Так называемую "усушку списков" называют одной из главных проблем выборов 18 марта в Петербурге. В сам день голосования несколько тысяч избирателей не могли найти себя в списках: приходя на участок, они обнаруживали, что сами того не зная «открепились» для голосования на другой УИК, в другой регион или даже в другую страну.

Хотя путаница со списками избирателей происходила по всей стране, Петербург стал лидером по числу сообщений об избирателях, не сумевших найти себя в домовых книгах на УИКах. В июле глава ЦИК Элла Памфилова назвала проблемы со списками избирателей в числе основных претензий к работе членов Горизбиркома. В тот же день петербургский избирком возглавил чиновник из полпредства Виктор Миненко.

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