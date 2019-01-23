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9:28

Forbes: Из-за санкций братья Ротенберги вынужденно продали свои личные самолеты

Российские миллиардеры, братья Борис и Аркадий Ротенберги расстались с парой своих личных бизнес-джетов - Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH), утверждает Forbes, ссылаясь на данные рынка авиации.

Информация о продаже обоих самолетов располагается на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера обоих воздушных суден эквивалентны инициалам олигархов: BRRB - Борис Романович Ротенберг, ARRH - Аркадий Романович Ротенберг.

Bombardier Global 5000, стоимостью 25 млн долларов, имел кипрскую "прописку" и был записан на компанию  Damstone Limited. В свою очередь, Bombardier Global 300 за 15 млн долларов - был зарегистрирован на Olpon Investment Limited.

Как отмечает Forbes, продать джеты братьев вынудили санкции, введенные США в 2014 году. Представитель Бориса Ротенберга поведал изданию, что самолет имел практически нулевую эксплуатируемость ввиду того, что после введения ограничений европейский банк, выдавший кредит на его приобретение, заморозил счета и прекратил принимать взносы.

Напомним, братья Аркадий и Борис Ротенберги попали под санкции США и Евросоюза в 2014 году. Компании, подведомственные предпринимателям, занимались возведением Крымского моста.

Ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.

Последний раз санкции были одобрены ввиду вероятного применения РФ запрещенного химического вещества на территории Британии.

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14:09   Едро-благодетель   ПЖиВ
9:45 ты лже САША плохо чтишь своего хозяина, холоп ничтожный Забыл пасти ниц перед ним и прокричать - Барин Ротенберг, благодетель, многие тебе лета. Исправляйся холоп. То отведаешь батогов и кнута за плохое почтение.

12:40    
12:17 "державник с имперскими амбициями"... батенька, да вы нездоровы. С такими "амбициями", обычно, у св. Николая Чудотворца, на Пряжке проживают.

12:17    
11:46. Я-государственник, державник с имперскими амбициями, какими были и Ленин со Сталиным - мои боги, идолы, кумиры! Сейчас же уважаю всех тех, независимо от национальности, социального положения идр., кто печётся, укрепляет нашу державу и люто ненавижу тех, кто её рушит и уничтожает, прежде всего, прозападных тварей!

11:46    
9:45 Саша, как настоящий сталинист, не мог не лизнуть путинскому олигарху.

9:54    
Да, вот есть евреи-конченые мрази: Шендерович, Макаревич, Улицкая, Альбац, Серебренников и тд.(список огромен), а есть доктор Рошаль, А.Ротенберг, Михельсон, был Кобзон и тд.-настоящие патриоты России, работающие на неё и россиян!

9:45   Саша  
А.Ротенберг заканчивает строительство уникального Крымского моста, он вписал своё имя в историю России, за что ему честь и хвала! Как и другой еврей Михельсон, построивший газовую ИМПЕРИЮ в Арктике с добывающими мощностями, заводами по сжижению газа, причалами, дорогами, жильем на Ямале, строительством ледоколов и газотанкеров! Вот о чём надо рассказывать на сайте, а не о никчемных мудаках с плакатиками на М. Садовой! Так как могущество России в ближайшие десятилетия будет прирастать Арктикой с её КОЛОССАЛЬНЫМИ запасами углеводородов!!!!!!!!

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