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10:16

Шишкину интересует дальнейшая судьба петербургского метрополитена

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" обратилась к временно исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову с тем, чтобы он прояснил, изменится ли график ввода в эксплуатацию новых станций городской подземки постфактум расторжения Смольным договора с ОАО "Метрострой".

Напомним, КРТИ объявил о разрыве всех контрактов с "Метростроем" 21 января. Причиной прекращения кооперации с компанией чиновники назвали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" выполнения программ. По словам представителей Смольного, данное обстоятельство привело "не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы, социальной напряженности среди рабочих".

В обращении к Беглову Шишкина напомнила об изменившихся сроках ввода в эксплуатацию ряда станций петербургской подземки. В частности, участок Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасской" до "Горного института" планировалось открыть в ноябре 2019 года, но накануне стало известно, что сроки ввода в эксплуатацию были сдвинуты до 2021 года.

Глава справороссов просит предоставить информацию о том, как прогнозировались последствия и проектировались изменения постановления городского правительства при принятии решения о расторжении контракта на строительство метро с ОАО "Метрострой".

Также Шишкина привела показательный пример того, насколько разительно разнятся сроки открытия станций в Москве и городе на Неве: в столице, подчеркивает Шишкина, лишь за прошедшие 7 лет в обиход входило не менее 6 станций в год.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:40   Валера   ienafomina656565@gmail.com  
Если станции заложены, то им быть в любом случае. Тут проблема в том, что "Метрострой" оказался так себя подрядчиком и контракт был расторгнут. Но, ничего, вот-вот определят нового подряда и стопроцентов всё в срок откроют)

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