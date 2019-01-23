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10:41

Жители 23 регионов РФ выйдут на "антимусорную" акцию

Представители экологических движений и все неравнодушные граждане 3 февраля выйдут на общероссийскую акцию "Россия - не помойка", говорится на сайте экопротеста. Анонсировано, что мероприятие пройдет в 23 регионах РФ.

О желании поучаствовать в действе заявили жители Москвы и Ленобласти, Архангельская, Ростовская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Красноярский край, республика Коми, Татарстан.

"Уже 3 февраля пройдет повторная акция протеста, вызванная тем, что власти отказались выслушать требования людей и посчитали их мнение незначительным", - манифестируют организаторы акции.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В подавляющем большинстве регионов были выбраны операторы, которые будут осуществлять вывоз мусора, и подняты соответствующие тарифы.

Между тем, в ряде российских субъектов местные власти не определились с выбором оператора, в связи с чем местные жители столкнулись с тем, что мусор не вывозился - отходы заполоняли собой помойки, повсеместно разрастаясь и распространяя смрад. 

В то же время в Подмосковье до сих пор не утихают "мусорные бунты": народ протестует против разрастающихся свалок, отравляющих жизни людей, требуя как минимум введения системы раздельной сортировки отходов.

В свою очередь Владимир Путин к раздельному сбору мусора относится скептически: "Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями сбрасывали мусор в ямы".

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