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11:03

Беглов покинул заседание ЗакСа во время выступления Резника

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов покинул заседание петербургского парламента во время выступления раскритиковавшего его депутата фракции Партия роста Максима Резника.

- Уважаемый Александр Дмитриeвич, я не поддерживаю вашу кандидатуру и считаю, что вы не подходите нашему городу, - заявил Резник с трибуны во время обсуждения кандидатов в вице-губернаторы.

После этих слов глава города встал и молча вышел из зала заседаний.

Резник, продолжив выступление, вспомнил о словах Беглова о том, что сознание российской молодежи необходимо защищать от влияния Запада.

- Этот город был создан под влиянием Запада. Человек, который его основал, был под влиянием Запада. Извините, Алекcандр Дмитриевич, вы не подходите Петербургу. То, что приемлемо в Смоленске или Чечне, не приемлемо здесь, - отметил депутат.

Резник также добавил, что не поддержит ни одного из представленных кандидатов в вице-губернаторы. С аналогичным заявлением выступил также лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский.



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13:23    
Резник решил дешево попиариться. Нуну. Скоро составит пару Нотягу.

13:23    
13:06 Скифы? Так поезжайте к своим курганам и там свою тьму разводите. Санкт-Петербург - ворота Европы, а не задворки Азии.

13:09   сопля  
а что он слился то? боится дебатов? некрасиво, нужно было подискутировать, публичное лицо должно уметь это делать, значит он не силен...

13:06    
Да, Скифы-мы! Да, азиаты-мы! Нас тьмы и тьмы!

12:52    
По делу Резник всё сказал. Хватит уже этой "азиатчины" в управлении городом, ведут себя как ханы на завоеванных землях.

12:04    
Когда Макарову надо кого то оскорбить,  он это делает руками Резника и Дмитриевой. Наплачется с ними Беглов.

11:46    
Бабу не выберут.

11:42    
Совершаева выглядит лучше, как кандидат в губернаторы, чем Беглов. Умнее.

11:35    
пропал САНЁК -теперича ВОВАН ПОДДЕРЖИТ ЛЮБУ СОВЕРШАЕВУ-ГРЕФ

11:14    
Силён Резник.

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