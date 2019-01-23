ЗакС утвердил Батанова на должность вице-губернатора Петербурга

Эдуард Батанов будет вице-губернатором Петербурга по вопросам транспорта и инвестиционной политике. Его кандидатуру утвердили депутаты ЗакСа на пленарном заседании 23 января.

Батанова и пятерых других кандидатов в вице-губернаторы депутатам представил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Это мои ближайшие соратники и единомышленники. Они здесь родились, они здесь учились, - заявил глава города.

Позже Беглов покинул заседание ЗакСа, услышав от выступавшего депутата фракции Партия роста Максима Резника, что тот считает его кандидатуру не подходящей для руководства Петербургом.

Лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев попросил Батанова составить список объектов, которые комитет по инвестициям передавал инвестором вопреки позиции общественности.

“Яблочник” Борис Вишневский спросил у Батанова, поддержит ли он необходимость публичности соглашений о государственно-частных партнерствах.

Чиновник ответил, что любое соглашение заключается на основе открытых процедур.

- Но город Санкт-Петербург является надежным партнером и мы обязаны выполнять законодательство и подпункты соглашений, - добавил он.

Накануне, встречаясь с коммунистами петербургского парламента, Батанов сообщил, что приехал в Петербург в субботу, 19 января. До недавнего времени он работал в правительстве Калининградской области.

Это второй приход Батанова в Смольный. С 1999 по 2015 год он работал в комитете по финансам, в том числе председателем комитета в 2008-2015 годах.

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