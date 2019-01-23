Петербургский парламент поддержал кандидатуру Елина на должность вице-губернатора

Советник врио губернатора Петербурга Александра Беглова Евгений Елин стал вице-губернатором города по вопросам экономического развития и стратегического планирования. Депутаты ЗакСа утвердили его кандидатуру на заседании 23 января.

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева спросила у Елина, как будет строиться работа в области госзаказа.

- Система госзаказа пока не выстроена до конца. Есть несколько вопросов, которые пока не позволяют оценить правильность или неправильность 44 федерального закона, - отметил Елин.

Вместе с тем он добавил, что город обязан обеспечить прозрачность и сопоставимость закупок.

Позже Дмитриева назвала кандидатуру Елина “удачным кадровым решением”.

Коммунистка Ольга Ходунова спросила у Елина о ситуации с “Метростроем”, отметив, что 5000 сотрудников компании рискуют остаться без работы.

- Банкротство - это защита в том числе тех, кто там работает, - ответил Елин.

Он также обратил внимание на то, что город платил “Метрострою” деньги налогоплательщиков и был обязан реагировать на невыполнение условий контракта.

За утверждение Елина проголосовали 42 депутата, трое были против, еще один человек воздержался.

Ранее ЗакС утвердил на пост вице-губернатора Эдуарда Батанова.

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