Княгинин станет вице-губернатором Петербурга по науке

Заксобрание 23 января дало согласие на назначение на должность вице-губернатора Петербурга по вопросам профессионального образования и науки советника главы города Владимира Княгинина.

Вопросов к претенденту у депутатов не возникло. Но лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева поддержала саму идею появления члена правительства, ответственного за науку.

Также депутат Максим Резник второй раз за заседание в негативном тоне высказался о работе врио губернатора Александра Беглова, отметив, что тот не способен слушать критику.

Напомним, Беглов покинул зал заседания ЗакСа после того, как Резник назвал его “атаманом” петербургского правительства и заявил, что его кандидатура не подходит городу.

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