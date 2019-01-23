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12:05

Видные политики и общественники требуют прекратить преследование "Открытой России"

Российские общественные деятели, политики, правозащитники и гражданские активисты обратились с открытым письмом в президентский Совет по правам человека с просьбой вмешаться в процесс преследования представителей движения "Открытая Россия".

Свои подписи в поддержку организации оставили, в том числе, писатель Виктор Шендерович, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарёв, политики Илья Яшин, Лев Шлосберг, Дмитрий Гудков.

Авторы обращения называют уголовное преследование члена "Открытой России" Анастасии Шевченко политически мотивированным и просят СПЧ о содействии в прекращении данного процесса. Вместе с тем, настаивают общественники, должен быть законодательно ликвидирован институт "организаций, деятельность которых признана нежелательной".

"Нельзя допустить, чтобы существовала возможность привлечения к какой бы то ни было ответственности за политическую деятельность только на основании того, что такая деятельность идеологически расходится с позицией действующей власти или, тем более, находится к ней в оппозиции", - приводит "Новая газета" выдержки из обращения.

Также авторы письма в очередной раз напоминают, что "Открытая Россия" юридически не является иностранным агентом - это "российское общественное движение, созданное гражданами России, действующее на территории России и финансируемое гражданами России".

Напомним, ранее стало известно о возбуждении первого уголовного делопроизводства о деятельности в РФ "нежелательной" организации в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Вероятнее всего, именно из-за него полиция приходила с обысками к активистам движения в Ростове-на-Дону и Казани.

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12:21    
Надо срочно прикрыть прозападную "Открытую Россию", тогда и не будет преследований!

12:18    
Преследования по политическим мотивам стали привычными и естественными для современной России. Всё это происходит на фоне постоянного "промывания мозгов" обществу. Это верный признак формирования фашистской системы власти. Не сталинистской, а именно - фашистской, так как она действует в интересах владельцев большей части собственности в стране, связанных с властью. Но как показывает история, такие режимы недолговечны, а издержки их правления часто катастрофичны.

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