РАН назвала присвоения звания почетного профессора главе РПЦ ошибкой

Сведения о том, что патриарх Кирилл и глава Совфеда Валентина Матвиенко удостоились звания "почетный профессор Российской академии наук", опровергли в самой РАН, добавив в официальном опровержении, что распространение этой информации явилось следствием ошибки сотрудников учреждения.

В тексте и главе РПЦ, и Матвиенко приносятся извинения за обманутые ожидания, а также выражается надежда, что после роковой ошибки с ними возможно взаимное сотрудничество.

Ранее представителями академии сообщалось о том, что Кирилл заслужил престижное звание своим вкладом в отечественную науку.

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