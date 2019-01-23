Телеведущий Соловьев не видит ничего постыдного в своей зарубежной недвижимости

Телеведущий Владимир Соловьев хладнокровно отреагировал на уже второе по счету расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное наличию у него элитной недвижимости на севере Италии. Суть упреков в расследовании, скорее, носит этический характер: Соловьев устойчиво ассоциируется со всевозможным уничижением обобщенно понимаемого Запада и позиционирует себя как преданный России патриот, не особо охотно распространяясь о другой стороне своей жизни.
Признавая свои богатства в интервью изданию The Insider, Соловьев нашел обвинения неоправданными и попросту нелепыми и подчеркнул, что никогда саму Европу не критиковал, а время от времени критикует исключительно политиков.
Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия».
Напоследок лицо федерального телеканала саркастично предложило сотрудникам ФБК расследовать происхождение зарубежной недвижимости у "правой руки" Алексея Навального - Леонида Волкова, а также выяснить, на какие деньги Навальный регулярно ездит за границу.