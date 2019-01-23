18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:07

ЗакС утвердил всех предложенных Смольным кандидатов в вице-губернаторы

Бывший глава Петербургской сбытовой компании Максим Шаскольский будет работать вице-губернатором Петербурга по вопросам тарифного регулирования и энергетики. На заседании 23 января кандидатуру Шасколького одобрили большинство депутатов Заксобрания. Ранее парламентарии также одобрили пятерых других претендентов в заместители врио губернатора Петербурга Александра Беглова

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева напомнила, что на встрече с ее фракцией Шаскольского спросили, знает ли он закон Ома. Будущий куратор вопросов энергетики, по словам Дмитриевой, признался, что не знает.

- Надо сказать, что ответ был честным. Не было сказано, что будет находиться взвешенное решение между законом Ома и законом Кулона, - отметила Дмитриева.  

В поддержку Шаскольского выступил “яблочник” Михаил Амосов:

- Я не считаю, что правило буравчика обязательно на этой должности, - заявил Амосов.

Депутат добавил, что не сомневается в квалификации всех претендентов, но проголосовал против двоих из них: Евгения Елина и Эдуарда Батанова.  

Против кандидатуры Шаскольского проголосовали 5 депутатов, 1 воздержался, 38 были за.

Напомним, ЗакС 23 января одобрил и кандидатуры пяти других, предложенных Александром Бегловым, претендентов на должности вице-губернаторов: Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Любови Совершаевой, Владимира Княгинина и Николая Линченко.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

14:07 Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

13:53 Музей блокадной медицины начал свою работу

13:38 Макаров опроверг информацию о своем уходе с должности секретаря петербургского ЕдРа   1

13:30 Макаров: Беглов имел полное право уйти с заседания   1

13:26 В сельских школах Кузбасса ученики падают в голодные обмороки   3

13:20 Профессор Соловей: В Кремле готовятся к эскалации конфликта с Западом

13:07 ЗакС утвердил всех предложенных Смольным кандидатов в вице-губернаторы

12:54 Телеведущий Соловьев не видит ничего постыдного в своей зарубежной недвижимости   3

12:50 ЗакС утвердил Совершаеву на должности вице-губернатора Петербурга   1

12:36 Работу комитета по вопросам законности будет курировать вице-губернатор Кириллов

12:30 РАН назвала присвоения звания почетного профессора главе РПЦ ошибкой

12:25 Совершаева обвинила Резника и Вишневского в желании “хайпануть”   4

12:10 ЗакС одобрил кандидатуру Линченко на должность “строительного” вице-губернатора

12:05 Видные политики и общественники требуют прекратить преследование "Открытой России"   2

11:58 Лимонов выразил недоверие современным правозащитникам   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.