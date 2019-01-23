ЗакС утвердил всех предложенных Смольным кандидатов в вице-губернаторы

Бывший глава Петербургской сбытовой компании Максим Шаскольский будет работать вице-губернатором Петербурга по вопросам тарифного регулирования и энергетики. На заседании 23 января кандидатуру Шасколького одобрили большинство депутатов Заксобрания. Ранее парламентарии также одобрили пятерых других претендентов в заместители врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева напомнила, что на встрече с ее фракцией Шаскольского спросили, знает ли он закон Ома. Будущий куратор вопросов энергетики, по словам Дмитриевой, признался, что не знает.

- Надо сказать, что ответ был честным. Не было сказано, что будет находиться взвешенное решение между законом Ома и законом Кулона, - отметила Дмитриева.

В поддержку Шаскольского выступил “яблочник” Михаил Амосов:

- Я не считаю, что правило буравчика обязательно на этой должности, - заявил Амосов.

Депутат добавил, что не сомневается в квалификации всех претендентов, но проголосовал против двоих из них: Евгения Елина и Эдуарда Батанова.

Против кандидатуры Шаскольского проголосовали 5 депутатов, 1 воздержался, 38 были за.

Напомним, ЗакС 23 января одобрил и кандидатуры пяти других, предложенных Александром Бегловым, претендентов на должности вице-губернаторов: Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Любови Совершаевой, Владимира Княгинина и Николая Линченко.

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