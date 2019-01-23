В сельских школах Кузбасса ученики падают в голодные обмороки

В Кемеровской области учащиеся сельских школ ввиду недоедания стали прямо во время занятий падать в обмороки, поделился с "Интерфаксом" уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын.

С некоторых пор, рассказал омбудсмен, к нему стали поступать тревожные жалобы классных руководителей, которые стали отмечать резкое социальное расслоение среди школьников, по большей части связанное с проблемами питания.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. [У родителей] нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые он должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - обеспокоен Кислицын.

С тем, чтобы хоть как-то решить данный вопрос, уполномоченный вынужденно обратился за помощью к пищевым коммерческим предприятиям Кемеровской области с просьбой взять расходы на питание детей на себя. На сегодняшний день попечительство над 11 учениками взяла на себя лишь одна местная организация.

Кислицын через СМИ надеется "достучаться" до Областного совета депутатов Кузбасса либо высших инстанций.

Обновлено в 13:30.

Как передает радиостанция "Говорит Москва", губернатор области Сергей Цивилев был крайне удивлен, услышав данную информацию.

"Специалисты департамента образования и науки администрации Кемеровской области – вот кто больше всех удивился заявлению детского омбудсмена Кислицына, прозвучавшему на сессии областного Совета народных депутатов. Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами", - прокомментировала поступок уполномеченного замгубернатора Елена Пахомова.