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13:30

Макаров: Беглов имел полное право уйти с заседания

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что уход врио губернатора Петербурга Александра Беглова с пленарного заседания ЗакСа не противоречит регламенту петербургского парламента.

- Беглов имеет полное право в соответствии с регламентом не присутствовать на заседании после того, как он представил кандидатуры вице-губернаторов, - подчеркнул спикер, выступая на брифинге 23 января. 

Также Макаров счел, что в высказываниях оппозиционных депутатов в адрес главы города “сквозили нотки предвыборной кампании”.

- Предвыборная кампания уже началась, - констатировал Макаров.

Напомним, Беглов молча покинул пленарное заседание ЗакСа после слов депутата Максима Резника о том, что кандидатура действующего главы не подходит городу. Позже депутат-единоросс Андрей Анохин объяснил, что Беглову просто нужно было идти работать.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:41    
Макар получил черную метку. Придется отвечать за своих шавок вроде резника.

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