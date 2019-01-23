18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:38

Макаров опроверг информацию о своем уходе с должности секретаря петербургского ЕдРа

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров выразил уверенность, что на ближайшей конференции петербургских единороссов его кандидатуру на должность секретаря поддержат “сотни делегатов”.

- Так было, так есть и так будет на долгие годы, - добавил Макаров.

Информацию о том, что он якобы может покинуть пост руководителя петербургской “Единой России”, Макаров назвал очередными слухами.

- Эти слухи муссируются на протяжении восьми лет. Никто ни разу за них не извинился, - отметил спикер ЗакСа. 

Он также добавил, что конференция петербургского отделения “Единой России” состоится 31 января в соответствии с решением последнего съезда партии.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
11:03Беглов покинул заседание ЗакСа во время выступления Резника
22 января, 22:50«Любовь Павловна мне давно нравится»: кандидаты в вице-губернаторы в гостях у КПРФ
22 января, 15:22Совершаева рассказала коммунистам об имперских амбициях петербуржцев
22 января, 15:03Совершаева: Губернаторские и муниципальные выборы точно пройдут в один день
22 января, 14:42Елин пообещал коммунистам серьезно подойти к выбору инвесторов
21 января, 23:39«Основные вопросы у нас к Беглову»: ЗакС начал знакомство с кандидатами в вице-губернаторы
21 января, 17:47Совершаева о выборах 2014 года: Я видела ужас, который возмутил многих
21 января, 16:23Елин пообещал Вишневскому проверить ситуацию с выселением "Мемориала"
21 января, 16:22УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца
21 января, 16:05Совершаева: Петербургу не хватает гайд-парков

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:57    
будет вместо макарки КОСТЯ СЕРОВ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

14:18 На выборах губернатора Петербурга смогут работать наблюдатели от Общественной палаты

14:07 Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

13:53 Музей блокадной медицины начал свою работу

13:38 Макаров опроверг информацию о своем уходе с должности секретаря петербургского ЕдРа   1

13:30 Макаров: Беглов имел полное право уйти с заседания   2

13:26 В сельских школах Кузбасса ученики падают в голодные обмороки   3

13:20 Профессор Соловей: В Кремле готовятся к эскалации конфликта с Западом

13:07 ЗакС утвердил всех предложенных Смольным кандидатов в вице-губернаторы

12:54 Телеведущий Соловьев не видит ничего постыдного в своей зарубежной недвижимости   3

12:50 ЗакС утвердил Совершаеву на должности вице-губернатора Петербурга   1

12:36 Работу комитета по вопросам законности будет курировать вице-губернатор Кириллов

12:30 РАН назвала присвоения звания почетного профессора главе РПЦ ошибкой

12:25 Совершаева обвинила Резника и Вишневского в желании “хайпануть”   4

12:10 ЗакС одобрил кандидатуру Линченко на должность “строительного” вице-губернатора

12:05 Видные политики и общественники требуют прекратить преследование "Открытой России"   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.