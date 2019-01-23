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13:53

Музей блокадной медицины начал свою работу

В здании лечебно-диагностического ребилитационного и научного центра для блокадников открылся музей медицины блокадного Ленинграда, передает официальный сайт Смольного. На церемонию приехал врио петербургского Александр Беглов, успевший утром 23 января совершить также кратковременный и весьма примечательный визит в Мариинский дворец.

Это очень почетно - сохранять память о врачах, санитарах, медицинских сёстрах, которые трудились в блокадном Ленинграде. Они сделали самое главное - не допустили эпидемии. Город жил, боролся и победил.

Александр Беглов

Он напомнил, что, к доблести врачей, даже в самые тяжелые дни осады поликлиники и госпитали не прекращали оказывать людям помощь.

Беглов вручил ветеранам, собравшимся на церемонии, памятный знак "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". 

Утверждается, что музей создали с нуля в течение двух календарных месяцев. С 1941 по 1944 годы в здании музея на Старорусской улице работал  51-й эвакогоспиталь.



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16:41   Комиссия однополчан   membook@narod.ru
Здесь находился наш госпиталь 51 и б-ца им.Свердлова (Смольнинского р-на)из перечня частей и соединений наших однополчан. И из поражений занимает малое место.

16:13    
В больнице на Старорусской удивительная душевная и теплая обстановка. Все работники - люди добрые и заботливые. Видимо аура места сохраняется. Ведь там был не только госпиталь.

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