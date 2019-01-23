Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

Городской суд Петербурга отменил постановление Смольнинского райсуда о возврате искового заявления сторонницы оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой к соцсети "ВКонтакте", уведомляет объединенная пресс-служба городских судов.

В начале ноября 2018 года суд оставил до 7 декабря иск активистки без движения из-за неверно составленного заявления. Позднее в инстанции отметили, что отказ принять иск был оспорен Чанышевой и после было получено измененное заявление, однако вновь не все указанные недостатки были устранены.

Чанышева требовала от соцсети компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации. Ее не устроило то, что администрация "ВКонтакте" передала ее личные данные правоохранителям во внесудебном порядке. При этом в ВК считают, что подобные контакты с правоохранительными структурами закон не нарушают.