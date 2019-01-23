На выборах 2019 года смогут работать наблюдатели от Общественной палаты

Депутаты Заксобрания на пленарном заседании 23 января проголосовали в первом чтении за законопроект, разрешающий Общественной палате Петербурга назначать наблюдателей на выборы губернатора, депутатов ЗакСа и местных советов.

Соавтор законопроекта, единоросс Сергей Купченко уточнил, что они смогут быть представлены в избирательных комиссиях всех уровней.

Ранее наблюдатели от Общественной палаты работали на выборах президента России.

Напомним, в 2019 году в Петербурге пройдут муниципальные и губернаторские выборы. О намерениях участвовать во вторых высказывали желание "яблочник" Борис Вишневский и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражали Оксана Дмитриева из Партии Роста и сопредседатель "Партии перемен" Ксения Собчак.