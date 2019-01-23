18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:21

В Петербурге ветеранам предоставят право на бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться метро и наземным общественным транспортом в День памяти и скорби 22 июня и в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября. Соответствующий законопроект 23 января единогласно поддержал в первом чтении петербургский ЗакС.

Поправки в Социальный кодекс города, расширяющие список дат бесплатного проезда для ветеранов, внесла фракция “Единая Россия”. Однако 3 октября 2018 года с точно таким же предложением выступил справедливоросс Александр Егоров. Его поправку единороссы раскритиковали, а потом воспользовались озвученной идеей для написания своего законопроекта. 

Единоросс Елена Киселева, представлявшая проект закона на пленарном заседании, отметила, что предложение Егорова отклонили “в связи с отсутствием проработанных источников финансирования и заключения губернатора города”.

Депутат Егоров в ответ заметил, что никогда поправка не требовала заключения губернатора. Он также заявил, что не этично в канун дня снятия блокады Ленинграда разбираться в вопросах депутатской этики, и поздравил депутатов с праздником.

22 июня 1941 - дата начала Великой отечественной войны. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:59 Запрет уличных акций во время ЧМ-2018 пытается оспорить в ЕСПЧ житель Казани

19:43 Смольный уже готовит календари на 2020 год

19:26 Политолог Рогов уверен, что приключения Рыбки не стоят оказываемого им внимания

18:50 Петербуржцы ранжировали самые значимые события в сфере благоустройства   1

18:43 После угроз в адрес ЛГБТ-гостей "Эхо Москвы" в Ярославле отменило эфир   3

18:21 Вслед за Ингушетией Чечня решила "зафиксировать" границы и с Дагестаном

18:10 Тротуары центральных улиц обрабатывают гранитной крошкой   1

17:45 Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко отправили под домашний арест   1

17:35 Альбац: Преследование "Открытой России" - месть Ходорковскому за его расследования   2

17:25 Смольный решил пополнить запас "лопат Беглова"

16:59 За день в Петербурге убрали рекордное количество снега

16:33 Следком заинтересовало известие о голодных обмороках кузбасских школьников   8

16:27 РПЦ жалуется на мошенничество, коснувшееся интернет-пожертвований   1

15:59 Шульман считает, что "газовый" конфликт выявил суть взаимоотношений Москвы и Чечни

15:30 Миронов возмущен новыми "мусорными" тарифами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.