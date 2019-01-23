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14:35

ФАС Петербурга приостановила конкурсы на обновление разметки городских дорог

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы ввиду поступившей жалобы на время "заморозило" проведение аукционов на "реновацию" дорожной разметки, извещает пресс-служба ведомства.

С жалобой обратилось ООО "ТК «Восток Запад Транзит»". В связи с данным обстоятельством, "антимонопольщики" приостановили "аукционы на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки во всех городских районах".

Служба рассмотрит релевантность поступившей заявки 25 января.

Заказчиком 13 конкурсов является "Дирекция по организации дорожного движения". Стартовая цена контрактов превышает 474 млн рублей.

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