ФАС Петербурга приостановила конкурсы на обновление разметки городских дорог

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы ввиду поступившей жалобы на время "заморозило" проведение аукционов на "реновацию" дорожной разметки, извещает пресс-служба ведомства.
С жалобой обратилось ООО "ТК «Восток Запад Транзит»". В связи с данным обстоятельством, "антимонопольщики" приостановили "аукционы на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки во всех городских районах".
Служба рассмотрит релевантность поступившей заявки 25 января.
Заказчиком 13 конкурсов является "Дирекция по организации дорожного движения". Стартовая цена контрактов превышает 474 млн рублей.