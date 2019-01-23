ФАС Петербурга приостановила конкурсы на обновление разметки городских дорог Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы ввиду поступившей жалобы на время "заморозило" проведение аукционов на "реновацию" дорожной разметки, извещает пресс-служба ведомства. С жалобой обратилось ООО "ТК «Восток Запад Транзит»". В связи с данным обстоятельством, "антимонопольщики" приостановили "аукционы на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки во всех городских районах". Служба рассмотрит релевантность поступившей заявки 25 января. Заказчиком 13 конкурсов является "Дирекция по организации дорожного движения". Стартовая цена контрактов превышает 474 млн рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен