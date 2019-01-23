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15:10

Медведев зол на "Роскосмос" за расточительство и постоянные финансовые нужды

Государственная корпорация "Роскосмос" растратила все выделенные ей на возведение космодрома "Восточный" средства и просит правительство о дополнительных дотациях, при этом массив выполненных работ завершен лишь на четверть, рассказал общественности премьер Дмитрий Медведев.

"Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, но построено четверть запланированных объектов – 5 из 19", - цитирует главу кабмина "Интерфакс".

Запрос дополнительного объема финансирования и послужил причиной совещания Медведева с представителями госкорпорации. Премьер отметил, что ко второй части строительства космодрома должны были приступить уже в начале 2019 года, с тем расчетом, что в 2021 году с "Восточного" могли отправляться на орбиту и за её пределы различные летательные аппараты. Однако вместо этого компания стала сетовать на нехватку средств.

Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать, – меньше говорить и больше делать,

Дмитрий Медведев - в назидание "Роскосмосу"

Среди самых амбициозных замыслов "Роскосмоса", которые руководитель ведомства Дмитрий Рогозин (журналист по образованию) планировал реализовать в ближайшие годы - трансфер до Луны и запуск к естественному спутнику Земли отечественных роботов-аватаров.

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19:44    
на лапте теперь россия полетит... ее удел - вечное отставание от цивилизованного мира... пора уже аэропланы - "кукурузники" из лаоса везти... и хотя медведев корчит угрожающую "физию" на публике в адрес роскосмоа - это всё спектакль для обывателя... все плывут в дырявой лодке, под названием, "россия", под руководством "капитана", путина - и скоро буль-буль...

19:06    
Медведев свои умные советы должен адресовать сначала самому себе, а уж потом другим.
За всю его уже долгую деятельность на высоких постах мы так и не дождались от него никаких реальных результатов работы, кроме безмозглой болтовни.

16:48    
Космос может приносить прибыль стране, но не при этой власти.

15:44    
России сейчас не до полётов на Марс, Венеру, Юпитер и тд. Надо, чтобы космическая отрасль работала только в интересах военных и связистов, а также приносила прибыль стране от коммерческих запусков, а не одни ужасные убытки!

15:30    
Что злится Медведев? Никудышний премьр, т.к. в стране  отсутствует контроль за исполнительской дисциплиной. Всеобщая безнаказанность, ложь и воровство.

15:28    
скорее, космические воры

15:15    
Медведев абсолютно прав, так как на "Роскосмос" тратятся огромнейшие бюджетные деньги, а толку от него почти никакого! Такие космические мечтатели-бездельники...

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