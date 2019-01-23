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15:30

Миронов возмущен новыми "мусорными" тарифами

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов обрушился с критикой на новые тарифы, установившиеся  на вывоз мусора. Как и в случае с повышением пенсионного возраста, уверен депутат, реформой это называть нельзя. Нововведение настолько возмутительно, что главный "эсер" намерен пожаловаться на него в силоые ведомства.

В то же время, Миронова обнадеживает сравнительно высокая поддержка, оказанная протесту справедливороссов в парламенте. Свою позицию он передал через персональную пресс-службу.

Мусорный коллапс лишь усугубился, а люди теперь платят в разы больше, за то, чтобы когда-нибудь в дальнейшем это безобразие устранили. Все должно быть наоборот: сначала государство обязано навести порядок в отрасли, создать инфраструктуру для сбора и переработки отходов. И только исходя из фактических изменений можно грамотно рассчитать, как и за что платит население.

Сергей Миронов

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В подавляющем большинстве субъектов Федерации были выбраны операторы, которые будут осуществлять вывоз мусора, и подняты соответствующие тарифы. В 23 регионах намерены протестовать против нововведения - уличным способом.

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