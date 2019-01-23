Шульман считает, что "газовый" конфликт выявил суть взаимоотношений Москвы и Чечни

Ситуацию со многомиллиардной газовой задолженностью, которую государство планирует списать жителям Чеченской республики, расценивает как симптоматичную политолог, специалист по законотворчеству Екатерина Шульман. Государство, по ее экспертному мнению, попало в необычайно сложное положение, в котором не существует безболезненного решения: невозможно не наткнуться на протест с той или иной стороны. На эту тему ученый порассуждала в авторской радиопрограмме. Особое внимание она обратила на решение суда, в котором в качестве аргумента говорится о риске того, что в случае отказа от "прощения" долгов в регионе может начаться социальная напряженность.

Ведь правда, начнется. Это ровно то, чем руководители такого рода регионов шантажируют федеральный центр: «Либо вы предоставляете нам бесконечные льготы, вы даете нам деньги, вы поставляете нам услуги и товары, за которые мы вам не платим, либо мы тут вам устроим социальную напряженность». И, действительно, могут и устроить. — Екатерина Шульман

Такое поведение, обобщила специалист, характерно практически для всех так называемых "электоральных султанатов", где регулярно наблюдается высокая явка на выборах и высокий процент. голосов, отданных за партию власти. Это же обстоятельство одновременно является своего рода неочевидной "миной замедленного действия".

"На глазах всей Российской Федерации, довольно разозленной, просто списать им эти 9 миллиардов тоже трудно, потому что к этому челленджу присоединятся другие регионы, и не очень понятно, что им при этом отвечать", - описала она трудность ситуации для федерального центра.

18 января Заводской суд Грозного обязал местного представителя «Газпрома» списать задолженность населения за газ на 9 млрд рублей, признав долги «безнадежными к взысканию». Требования поступить так же с долгами в других регионах прозвучали также в Смоленской, Липецкой областях и Чувашии. Позже аналогичной преференции захотели для своих избирателей и петербургские депутаты.