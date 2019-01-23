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16:33

Следком заинтересовало известие о голодных обмороках кузбасских школьников

Следственный комитет России в ближайшее время изучит сообщения о голодных обмороках учеников сельских школ Кузбасс, поступившие от местного уполномоченного по правам ребёнка, уведомляет "Интерфакс".

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", - поделились с агентством в СКР.

Ранее сегодня, 23 января, детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын поведал, что ему доподлинно известно, что в нескольких отдаленных от регионального центра школ дети, чьи родители не смогли выдать им необходимую денежную сумму для оплаты обеда в столовой, прямо во время урока падали в голодные обмороки. Уполномоченный связал данное обстоятельство с социальным неравенством между материальным положением родителей учащихся.

В свою очередь в администрации Кемеровской области были удивлены тому, что Кислицин поспешил поделиться этой информацией со СМИ, а не с ними.

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19:34    
путинизация всей страны - новая путинская буржуазия коллекционирует космической стоимости часы, замки, яхты, скупает зарубежные футбольные клубы - и все это за счет прибылей от выкачивания российских природных богатсв... у барона, клишаса только одних часов на 200 мильёнов руб, причем "часовщики" - все в путинской элите, в том числе и песков... остальным - мрот - на "доживание"... недавно православный депутат госдумы, милонов посетил сирию и как санта клаус осыпал подарками сирийских детей... и призвал рожать россиянок по "пять, шесть, семь детей"...

19:16    
Следственный комитет будет проверять факты.
А кто будет КОРМИТЬ детей, у которых нет денег на обеды?

19:12    
А чем кормят в школе тех детей, у которых есть деньги на обеды?
Тоже большой вопрос.
Всё отдано на откуп обогащению приближенных к начальству структур, гос.контроль отсутствует.

19:11   Бронзин  
Дети эРФии  загнаны нынешней паразитарной властью на теле РОССИИ в концлагеря,подобно гитлеровским концлагерям,где из детей брали кровь для фашистских вояк,только,пока нет колючей проволоки.  АДминистрациям школ не до вникания в суть ДЕТСКИХ ПРОБЛЕМ, они мечутся от одной проверки до других бесконечных проверок. Учителям тоже не до ДЕТЕЙ,ибо самим надо выживать при мизерной зарплате (8400 рублей за ставку),и поэтому они по совету Медведева (премьера) начали заниматься "бизнесом"-выманивать у родителей учеников деньги за репетиторства,дополнительные занятия,подготовительные группы и т.д. Выступает учительница-классный руководитель выпускного класса одной из школ на педагогическом совете и плачет :" Спасибо коллеги,что поддержали во время ЕГЭ,что все мои ученики и ученицы остались ЖИВЫ,... ".Действительно,планка фашистская...

18:01   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
«РАЗЖИРЕВШИМ ВЕКОМ БУДЕМ ПРАВИТЬ МЫ!»
                     Сбывшееся пророчество поэта
В 1965–ом году Роберт Рождественский опубликовал «Поэму о разных точках зрения».
Скромные. Ленивые. Не хитрецы. Не боги.
Мы - обыкновенные, как время само, -
люди-агрегаты по переработке
всевозможно-всяческой пищи на дерьмо!
Играйте в ваши выборы, правительства и партии!
Бунтуйте, занимайтесь стихами и ворьём.
Старайтесь, идиотики! На амбразуры падайте!
Выдумывайте, пробуйте! А мы пока пожрём...
Орите! Надрывайтесь! Мы посидим в сторонке.
В тени своих коттеджей, избушек и юрт...
Вы думаете, это грохочут новостройки?!
А это наши челюсти жуют!!.
Шагайте в диалектику, закапывайтесь в мистике,
пускай кричит философ, догадкой озарён...
Леди и товарищи, граждане и мистеры,
стройте ваше будущее! - Мы и его сожрём...
Подползём, навалимся неотвратимым весом
и запросто докажем, как был задуман мир...
Выставкам и выдумкам, опусам и эпосам,
физикам и лирикам - привет! Аминь.
Глыбы коллектива, в завтрашнем раю
вам не подфартило, - общее «адью!»
На планете вместо светочей ума
встанут Эвересты нашего дерьма!
Брызнут фейерверком жёлтые дымы...
Разжиревшим веком будем править мы!
Полвека назад поэт пытался предупредить советских граждан о надвигающейся опасности. Теперь, увы, это стало сбывшимся пророчеством!
И обратите внимание на слова: «в тени своих коттеджей, избушек и юрт»...  Люди, смысл жизни которых – жрать, живут не только в коттеджах, как принято считать. В избушках и юртах тоже встречаются… Оглянитесь вокруг!
Но всё зависит от нас! Захотим – сбросим эту зажравшуюся стаю с наших плеч. Не захотим – они будут и дальше «перерабатывать нас на дерьмо»!
Михаил Машковцев, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии КОММУНИСТЫ РОССИИ

17:30    
Потому в СССР и рождаемость была в 2 раза выше, чем сейчас в буржуазной России, так как все знали, что дети будут накормлены, выучены бесплатно, будет бесплатный отдых в пионерлагерях, а главное-будет бесплатная квартира и получали многие её в молодые годы при ещё очень маленьких детишках!

17:21    
Ведь есть прекрасный опыт СССР, когда каждую четверть классные руководители на родительских собраниях опрашивали всех(!!!) родителей о желании кормить ребёнка в школе бесплатно...Из класса набиралось человек 7-8... Да и буфете на 20 копеек можно было нормально перекусить, так пирожки с капустой, ливером, повидлом стоили 4-5 копеек, компот -7, чай с сахаром-3 копейки и тд.

17:12    
В капиталистической России детей итак уже почти нет, а они ещё и голодают...Ну, неужели губернаторы, олигархи, крупные буржуи, РПЦ не могут выделить копейки, чтобы детям из бедных семей на перерыве в школе налить чашку супа, дать какую-нибудь котлетку и компот, чтобы они в голодные обмороки не падали... Совсем стыд потеряли, зажрались, никакого милосердия к страждущим деткам...Ужас!

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